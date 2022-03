M5S: Bonafede, 'al lavoro per radicamento su territorio in sinergia con liste civiche'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Nel suo nuovo corso il MoVimento 5 Stelle ha deciso giustamente di strutturarsi sui territori con l'obiettivo primario di espandere i gruppi locali e di incrementare i rapporti con le realtà civiche. In questi mesi, insieme agli altri membri del Comitato per i rapporti territoriali, abbiamo lavorato in questa direzione per arrivare a un funzionamento armonico e produttivo per la crescita dei gruppi territoriali".

Così Alfonso Bonafede, storico volto del M5S, intervenendo nella riunione plenaria dei Comitati politici e tematici del MoVimento 5 Stelle.

"Il nuovo MoVimento 5 Stelle – aggiunge – sarà finalmente radicato sui territori dove spalancherà le porte al miglior attivismo locale e costruirà un dialogo sociale con la società civile, il mondo del lavoro e le imprese”.

“Abbiamo il dovere di ascoltare e raccogliere le richieste che giungono dal territorio: soltanto così troveremo compattezza, che non è fatta solo di progetto ma anche di ricaduta territoriale”, conclude.