M5S: Bonelli, 'Conte verde e solidale? Non è credibile'

(Adnkronos) – "Conte vuole costruire un’Europa più verde e solidale? Non credibile da chi ha approvato, da Presidente del Consiglio, un Piano Energia e Clima che violava gli obiettivi Ue sul clima; che ha approvato un condono edilizio in linea con quanto faceva Berlusconi o ha riempito di fanghi tossici i nostri suoli agricoli grazie ad una sua legge". Cosí i co-portavoce di Europa Verde-Verdi e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

"E’ solidale il Conte che approvava con Salvini, con tanto di foto ricordo, i decreti sicurezza e il sequestro delle navi delle Ong che soccorrevano i migranti a mare, contribuendo a trasformare il mediterraneo in un cimitero? Conte se oggi fosse stato Presidente del Consiglio avrebbe detto no all'invio delle armi in Ucraina?".