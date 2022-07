M5S: Borrè, 'doppio mandato più di un diktat, è regola etica'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Il doppio mandato "non è un diktat, ma molto di più: è una regola etica accettata al momento dell'iscrizione al partito. E allora se questa è l'intenzione, sarà ineludibile la preventiva modifica del codice etico, che è parte integrante dello Statuto.

In difetto, l'eventuale candidatura di chi si presenterà per il terzo mandato si porrà come violazione del codice etico e di conserva dello statuto. Con quel che ne consegue". Lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Borrè, l'avvocato dei ricorrenti M5S.