M5S: Boschi, 'Conte rischia di fare commissario liquidatore'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "Conte rischia di trasformarsi da avvocato del popolo a commissario liquidatore dei 5 Stelle”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a L’aria che tira su La7.

“Come Italia Viva abbiamo voluto la fine del governo Conte per una serie di ragioni e contribuito fortemente ad avere oggi Draghi al governo.

Non solo non sono pentita ma sono orgogliosa di aver contribuito a questo risultato che ha impresso importanti cambiamenti per l'economia e la campagna vaccinale. Mi dispiace per le tante persone che hanno creduto nel Movimento 5 Stelle e oggi vedono un partito in liquidazione, in cui ci sono lacerazioni e divisioni interne, anche per la gestione del potere tra Conte, Di Maio, Casaleggio. Credo anche che chi ha dato un voto nel 2018 ai 5 Stelle abbia visto tradire molte delle promesse di quella campagna elettorale”, ha concluso.