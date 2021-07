Roma, 1 lug (Adnkronos) – "Mi fa piacere che Grillo e Conte discutano del M5s e non di vaccini, meglio che si occupino del Movimento 5 stelle e non dell'Italia. Poi magari troverano un accordo, non lo so. So che quando Conte ha cercato i responsabili a gennaio per andare avanti con il suo governo non gli è andata bene".

Lo ha detto Maria Elena Boschi al Tg4.