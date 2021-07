M5s: Boschi, 'progetto Conte interessa a parlamentari per evitare regola due mandati'

Roma, 1 lug (Adnkronos) – Più che il partito di Conte "credo spaventi molto di più i parlamentare del M5s il limite dei due mandati. La maggior parte dei parlamentari ha fatto due mandati, compresi i big, e nel M5s non ci si può più ricandidare.

Credo che molti siano interessati al progetto di Conte anche per questo". Lo ha detto Maria Elena Boschi al Tg4.

Quello che sta succedendo al M5s "conferma che Italia viva aveva ragione a pensare che Conte non fosse il miglior presidente del Consiglio per il Paese, visto che Grillo lo ritiene non all'altezza di guidare il Movimento", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera.