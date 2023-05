M5S: Calenda, 'solidarietà a Conte, mai spazio per violenza'

M5S: Calenda, 'solidarietà a Conte, mai spazio per violenza'

M5S: Calenda, 'solidarietà a Conte, mai spazio per violenza'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Piena solidarietà al presidente Conte. In politica ci si può dividere e avere opinioni molto diverse ma non ci può mai essere spazio per la violenza". Così Carlo Calenda sull'aggressione a Giuseppe Conte. ...