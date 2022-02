Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Più persone vanno in TV a rappresentare idee diverse meglio è. Però devono andarci essendo trasparenti sul proprio ruolo. Travaglio da tempo è il portavoce del M5S. Questa realtà di fatto dovrebbe essere riconosciuta e andrebbe invitato come politico non come giornalista".

Cosi Carlo Calenda su twitter postando un video del'intervento di Marco Travaglio stasera a La7.