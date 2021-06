Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "La piattaforma Sky Vote? Nello Statuto del Movimento le votazione su fanno su Rousseau e vengono verificate da Rousseau. Se questo non si verificherà, potrebbe portare a ricorsi". Così Davide Casaleggio a Radio Capital. Ma se lo Statuto viene cambiato, la regola su Rousseau non vale più? "Ma per cambiare lo Statuto serve un processo legittimo…".