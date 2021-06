M5S: Casaleggio, 'voto comitato direttivo e Conte potrà sbloccare impasse'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "Le persone che stimo mi hanno insegnato che esiste sempre una cosa giusta e che dovrebbe essere LA cosa da fare. In questo caso lo statuto prevede che gli iscritti votino 5 persone per il comitato direttivo.

Giuseppe Conte avrà sicuramente il carisma per proporre il suo programma anche con un comitato legittimato. E da lì si potrebbero sbloccare tutte le questioni burocratiche e legali. Magari potrebbe essere definito anche un nuovo ruolo come quello di candidato premier". Lo scrive Davide Casaleggio in un lungo post sul blog delle Stelle, in cui interviene a muso duro dopo la pronuncia del Garante della Privacy.