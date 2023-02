M5S: Casalino, ‘a Conte ho insegnato a parlare semplice e mostrare lato umano’**

Roma, 28 fev. - (Adnkronos) - "Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così. La mia capacità è valorizzare le caratteristiche di una persona. Sicuramente, nella prima fase l’ho aiutato in una comunicazione pi&u...

– (Adnkronos) – "Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così. La mia capacità è valorizzare le caratteristiche di una persona. Sicuramente, nella prima fase l’ho aiutato in una comunicazione più semplice, a far trasparire il lato umano, ma il merito è tutto suo". Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2.

"Ci dobbiamo entrambi qualcosa – continua – io ho imparato moltissimo da lui, sono cresciuto molto con lui e sono cambiato e credo che qualcosa lui ha preso da me.

Ci siamo stati utili entrambi". E alla domanda se oggi si senta abbandonato da Conte, Casalino risponde: "Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non esiste più il ruolo di portavoce, nessuno lo ha. Non c’è stato nessun allontanamento".