M5S: Casalino, ‘Casaleggio lo ringrazierò per tutta la vita’

Roma, 28 feb.

– (Adnkronos) – "Non ho mai avuto protezioni", nel Movimento "sono partito dal basso, come addetto stampa a titolo gratuito" ed è così "che ho potuto dimostrare le mie capacità, Casaleggio mi ha notato e divento persona molto vicina a lui, che era straordinario e non aveva pregiudizi, per questo dovrò ringraziarlo sempre. E' una delle pochissime persone che mi ha fatto sentire accettato per le mie qualità professionali e per il mio talento nella comunicazione, e per questo lo dovrò ringraziare per tutta la vita".

Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2.