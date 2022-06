M5S: Casalino, 'effetto boomerang quando forza politica è avversata da tutti'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "C’è solo una cosa generale che posso dire dal punto di vista proprio di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti in maniera così esagerata e in maniera così falsa, secondo me, alla fine l’effetto è boomerang.

Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica perché c’è un attacco, un’aggressione verso il Movimento 5 Stelle che mi sembra un po’ esagerata". Queste le parole di Rocco Casalino, capo comunicazione del Movimento 5 Stelle, rilasciate a 'Controcorrente', su Retequattro.

A chi gli domanda se si riferisca a un’aggressione da parte di Di Maio, "no, non mi riferisco assolutamente a Di Maio – replica -. Mi riferisco ai media, agli altri partiti.

Ormai il Movimento ha una struttura ben chiara: ci sono gli organi politici, c’è il Consiglio Nazionale, quindi vi chiederei di non tirarmi sempre in mezzo. Io non lo so perché leggo continuamente il mio nome sui giornali". Il sogno resta quello di ritornare a Palazzo Chigi con Conte? "Io ho il sogno di andare al mare ad agosto. Questi sono i miei sogni", taglia corto Casalino.