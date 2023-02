M5S: Casalino, ‘il 'codice Rocco' non esiste, non ci prestiamo a pollai in tv’

Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Il 'codice Rocco' non esiste. Io ero bravo nelle trattative e rifiutavo i pollai televisivi in cui vince chi urla di più e io non volevo mandare le nostre persone in una sorta di spettacolo. Chiedevo di creare una situazione in cui poter parlare d...

– (Adnkronos) – "Il 'codice Rocco' non esiste. Io ero bravo nelle trattative e rifiutavo i pollai televisivi in cui vince chi urla di più e io non volevo mandare le nostre persone in una sorta di spettacolo. Chiedevo di creare una situazione in cui poter parlare di contenuti. Prepotente? No, era rispetto per il Movimento, che voleva essere rispettato, e non prestarsi per fare ascolti. Chiedo giornalisti prestigiosi non provocatori". Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2.