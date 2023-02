M5S: Casalino, 'stop al film su di me? Il regista si è offeso...&...

– (Adnkronos) – "Sul film da trarre dal mio libro eravamo partiti alla grande. Il cinema è un mondo a parte, un mondo difficile". Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2. "Era partito tutto molto bene, mi voleva un regista e una casa di produzione molto importanti, c'era tutta la squadra pronta. Poi ho detto quella sciocchezza, che mi sarebbe piaciuto Sorrentino come regista, e si sono offesi tutti, non mi hanno più rivolto la parola.

Ma io scherzo, ho anche detto che vorrei andare io agli Oscar a ritirare il premio per il film".