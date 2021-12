M5S: Castaldo, 'con cuore e grinta al lavoro per progetto Conte'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Questa mattina abbiamo svolto una proficua riunione con il Presidente Conte e i nostri 5 Vicepresidenti del M5S per delineare le linee programmatiche dell'azione tanto sinergica quanto individuale dei nostri nuovi Comitati. Giuseppe Conte ci ha chiesto di presentare, il più presto possibile, tre proposte prioritarie e di grande rilevanza che siano inerenti il nostro campo d'azione, nel mio caso i rapporti europei e internazionali".

A dirlo il Vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del Comitato per i rapporti europei e internazionali Fabio Massimo Castaldo.

"In questo modo – continua Castaldo – raggiungeremo due obiettivi: il primo è quello di mettere in campo azioni mirate, che partono dal lavoro già svolto dal Movimento in Parlamento, al Parlamento Europeo, nelle amministrazioni e nei gruppi locali per fare in modo che i nostri territori non si sentano soli e abbiano le risposte che meritano.

In secondo luogo, dobbiamo avviare un lavoro di condivisione per dominare l'agenda politica del Paese, rinvigorendo le battaglie del M5S e proiettando le nostre sensibilità e priorità a livello nazionale, europeo e internazionale, per guidare con il nostro contributo processi epocali come, ad esempio, la transizione ecologica e quella digitale".

"Sono entusiasta di poter fornire in modo ancora più strutturato il mio apporto al progetto della costruzione di un Movimento sempre più forte, più presente e inclusivo, nel quale le idee più innovative e brillanti potranno trovare terreno fertile e i nostri principi troveranno ancor maggiore vigore, a partire dal non lasciare nessuno indietro", conclude Castaldo.