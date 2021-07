M5s: Castelli, 'confronto paga sempre, ora parte nuovo Movimento'

Roma, 11 lug (Adnkronos) – "E' un giorno importante per tutti noi. La più grande forza del MoVimento è sempre stata quella di sapersi evolvere, di trarre spunto dalle esperienze per crescere ed affrontare sempre nuove sfide. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni.

Andare avanti insieme è un dovere, anche se alle volte può essere faticoso". Lo scrive su Facebook Laura Castelli.

"C’è da avviare un progetto chiaro, con una visione di Paese al 2050. Sappiamo quello che vogliamo realizzare, dove vogliamo portare l’Italia, ed in questi anni abbiamo imparato a raggiungere gli obiettivi. Adesso siamo pronti, con Beppe Grillo e Giuseppe Conte parte il nuovo MoVimento 5 Stelle. Il confronto ed il lavoro di squadra pagano sempre", aggiunge la vice ministra dell’Economia e delle Finanze.