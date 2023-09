M5S: Castellone, 'depositata lista Villaricca, orgogliosa di squadra'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Ieri è stata depositata la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative di Villaricca del 22 e 23 ottobre, a sostegno di Nicola Campanile, da ieri ufficialmente candidato sindaco. Sono orgogliosa che tante persone perbene abbiano deciso di mettersi a disposizione di questo progetto e di impegnarsi in prima persona". Lo dichiara Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato.

"Sono certa che questa squadra, insieme all’esperienza, all’umanità e all’amore di Nicola per la nostra comunità, siano una reale possibilità di riscatto per il nostro territorio. Perché non è vero che le cose non cambiano! Il futuro dipende dalle nostre scelte. Buona fortuna a tutti i candidati e che sia una campagna elettorale ricca di contenuti e di progetti che poi però devono essere anche realizzati!", conclude.