M5s: Colucci, 'nome e simbolo non sono intestati a Grillo, ha anche rinunciato al contenzioso'

Roma, 23 ago (Adnkronos) – "Sia il nome, sia il simbolo risultano intestati all’Associazione attuale. E Beppe Grillo in forza di specifici obblighi contrattuali — coperti da riservatezza e che non si riferiscono al contratto da 300 mila euro per la comunicazione che il M5S gli paga ogni anno — ha espressamente rinunciato a ogni contestazione relativa all’utilizzo sia del nome e sia del simbolo del M5S, come modificati o modificabili in futuro dall’Associazione medesima". Lo spiega Alfonso Colucci, deputato del M5s, notaio e coordinatore dell’area legale del Movimento.

Sulla sentenza della Corte d’Appello di Genova che dice che 'simbolo e nome M5S appartengono a Beppe Grillo e alla sua associazione', Colucci spiega: "Quella sentenza riguarda l’Associazione, chiamiamola numero 2, fondata nel 2012 da Grillo, suo nipote Enrico e dal commercialista Enrico Maria Nadasi. Quella attuale è stata costituita nel 2017 da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, e Conte presiede questa Associazione Movimento Cinque Stelle. Quindi la sentenza cui fa riferimento Grillo non è stata resa nei confronti dell’attuale associazione, quella presieduta da Conte".

Crede che davvero si andrà a uno scontro in Tribunale? "Penso di no, perché il M5S ha già avuto il contenzioso davanti al Tribunale di Napoli e chi l’ha promosso ha dovuto anche pagarsi e pagarci le spese legali", risponde Colucci.