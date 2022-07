Roma, 12 lug. (Adnkronos) – La riunione del Consiglio nazionale M5S dovrebbe tenersi domattina. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all'ex premier. Confermando all'Adnkronos che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dl aiuti in Aula al Senato, voto in programma nella giornata di giovedì.