M5S: Consiglio nazionale in corso, prevale linea dura per uscita Aula su dl aiuti (2)

(Adnkronos) – Dopo oltre 3 ore di riunione, viene tuttavia precisato da fonti presenti all'incontro, la decisione sulla linea da tenere domani in Senato non è ancora definita: "ci stiamo confrontando, è ancora presto per dire che lasceremo l'Aula – spiega una fonte presente alla riunione -.

La possibilità c'è ma stiamo soppesando le possibili conseguenze, perché i timori e i dubbi ci sono". Sembrano invece averne meno i senatori pentastellati, in attesa della riunione di questa sera con Conte. La maggioranza sarebbe per non partecipare al voto, una decina, invece, sarebbe per tenere una linea durissima, dunque votare contro il decreto. Ma la linea dell'astensione è quella su cui confidano i più, compresi i più 'barricaderi'.