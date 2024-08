M5s: Conte, 'al via processo costituente rivoluzionario, parola a iscritti e simpatizzanti'

M5s: Conte, 'al via processo costituente rivoluzionario, parola a iscrit...

M5s: Conte, 'al via processo costituente rivoluzionario, parola a iscrit...

Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Si è concluso il Consiglio nazionale, si avvierà il processo costituente e sarà rivoluzionario. Mai una forza politica, un partito, si è messo in discussione in questo modo, coraggiosamente". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine del Co...