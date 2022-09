M5S: Conte, 'al via voto base per decidere a chi donare restituzioni eletti'

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "'Cambia il vento ma noi no…'. Infuriano le polemiche – perlopiù sterili – in campagna elettorale, ma noi non ci lasciamo distrarre. Per tutta la giornata potrete votare per decidere a quali progetti destinare il fondo accumulato con le restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Sempre dalla parte dei cittadini, sempre #dallapartegiusta". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, dando via al voto online sulla piattaforma grillina che andrà avanti fino alle 22.

Tra le associazioni tra le quali la base grillina è chiamata a scegliere, figurano, tra le altre, Emergency, Ong Nove Onlus, Comunità di Sant'Egidio, Libera, Associazione Gruppo Abele.