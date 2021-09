M5s: Conte, ‘basta visione distorta, siamo forza più qualificata per sostenere imprese’

Milano 9 set. (Adnkronos) – “Il messaggio che consegno a tutto il Nord è che il Movimento 5 Stelle, a dispetto di un sistema massmediatico che purtroppo delle volte altera la realtà, è forse la forza più qualificata per rivendicare il sostegno pieno, sostenibile, vero ed efficace per le imprese”.

Lo ha detto il presidente Giuseppe Conte a margine della sua visita elettorale a Varese, rivendicando di aver “costruito una rete di protezione sociale ed economica per le imprese e per le partite Iva, per gli autonomi e per tutti i lavoratori” e di aver “ridotto il cuneo fiscale a 16 milioni di lavoratori”.

Per questo Conte auspica un “dialogo con i ceti produttivi del Nord”, a cui assicura: “Noi ci siamo e non accetteremo più d’ora in poi che una visione distorta descriva il Movimento 5 Stelle come contrario allo sviluppo economico.

Noi vogliamo una crescita economica robusta e abbiamo creato le premesse perché ci sia, ma vogliamo che sia sostenibile”.