M5S: Conte, 'costruire e ricostruire sui territori'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Dobbiamo ricostruire in alcuni casi e costruire in altri sui territori. Ho apprezzato che, in molti interventi, sia stato sottolineata la necessità di confrontarsi anche con persone fuori dal Movimento. Vi ringrazio per l'entusiasmo che ho colto nei vostri interventi".

Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, riprendendo la parola in assemblea dei parlamentari grillini per una breve replica ai primi interventi. L'assemblea è ancora in corso e dovrebbe durare ancora a lungo visto che sono molti ancora gli interventi previsti.