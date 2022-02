M5S: Conte, 'Di Maio in piazza per esibire corrente, non si può far finta di nulla se attaccati'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Prima Di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie civili, oggi per esibire una corrente e attaccare la leadership. Nella lettera di dimissioni ha scritto diversi buoni propositi per alimentare il dibattito e le idee.

L'ho sentito per telefono e mi ha detto che é desideroso di esprimere idee e progetti. E' vero, un passaggio difficile c'è stato ma l'interesse del Movimento viene sempre prima delle persone". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

"Non é nell'orizzonte delle cose -ha aggiunto l'ex premier- che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui -che é l'ex leader- ha delle responsabilità in più.

Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla".