M5S: Conte, 'Napoli o seggio Primavalle? Mai pensato, ora impegnato in rilancio 5 Stelle'**

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Capolista a Napoli? Non ho mai avuto questa tentazione, l'ho appresa dai giornali come appreso quella di correre per le suppletive a Roma". Lo ha detto Giuseppe Conte ieri a margine della presentazione di un libro a Ravello.

"Mai avete questa tentazioni perchè l'ho detto e lo confermo io sono assolutamente impegnato nel progetto di rilancio dei 5 Stelle e mi sentirei di prendere in giro gli elettori perchè non posso assicurare la mia presenza alla Camera o al consiglio comunale di Napoli, sarebbe una presa in giro degli elettori".