M5s, Conte: nessuno sconforto, riflessione interna per rafforzarci

Roma, 13 giu. (askanews) – “Per quanto riguarda il M5s vorrei chiarire un punto, avendo letto sui giornali ricostruzioni abbastanza fantasiose. Se qualcuno pensa che il clima all’interno della mia comunità, del M5s, sia un clima di sconforto, di depressione per il risultato elettorale, vuol dire che non ci conosce, non ha capito nulla di noi”. Lo ha affermato il presidente M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social.

Poi rivendica: “Noi siamo gente seria, siamo gente motivata, che non sta in politica per occupare una poltrona ma per perseguire battaglie. Allora con grande onestà e forza ci stiamo interrogando al nostro interno, una comune, ampia riflessione, su come rafforzare le nostre battaglie, perchè siamo ambiziosià: noi vogliamo cambiare il Paese, non ci rassegneremo mai alla logica della mera gestione del potere per accontentare tornaconti personali”.

Conte ha quindi ricordato che “a breve avremo una grande assemblea costituente, offrendo a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare per rilanciare ancora di più i nostri temi, i nostri progetti, le nostre battaglie, e ragionare sulle modalità per essere ancora più efficaci nella nostra azione politica”.