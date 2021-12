M5S: Conte, 'non è diventato partito e non lo sarà mai'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Con il nuovo organigramma M5S -tra vicepresidenti e comitati oggi ratificati dal voto della Rete- il Movimento "non è diventato un partito tradizionale e non lo sarà mai, perché tutto questo Movimento nuovo, questa riorganizzazione, questo nuovo slancio non prelude a strutture elefantiache, costose o burocratiche".

Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

"Qui si tratta semplicemente di offrire una struttura a un Movimento dove non può esserci un leader che può fare tutto da solo, come è stato finora con il capo politico – mette in chiaro Conte -: così è stato tutto sbagliato. Ecco perché queste nomine, queste amiche e questi amici che mi aiuteranno a dare un indirizzo politico nella varie aree e sui vari temi".

Della nuova riorganizzazione, aggiunge il presidente del M5S, "la scuola di formazione sarà il centro nevralgico, perché il messaggio è chiaro: tutti dobbiamo lavorare alla riorganizzazione del Movimento per caratterizzarlo in modo sempre più chiaro, identitario ed evidente. Da adesso in poi dobbiamo non solo affidaci all'onestà, che è nel nostro DNA, ma coniugare anche competenza e capacità, e per far questo dobbiamo studiare, studiare studiare, offrire delle soluzioni che siano centrate sulla conoscenza".