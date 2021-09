M5s: Conte non passa da Busto Arsizio, ‘chi ha offeso Meloni fuori dal Movimento’

Milano 9 set. (Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, in tour elettorale in Lombardia, ha saltato la tappa di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un candidato pentastellato, Mario Socrate, ha rivolto sui social offese alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Già ieri sera Conte era intervenuto sulla vicenda, criticando il candidato locale, e questa sera a Varese ha rimarcato: “Il nostro candidato che ha offeso la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per quanto ci riguarda è fuori dalle nostre liste. Non posso espellerlo completamente dalle liste, perché i regolamenti attuali non mi danno la possibilità di farlo, però ho invitato a non votarlo ed è sicuramente fuori dal Movimento”.

Poi l’ex premier ha spiegato la scelta di disertare la visita nel Comune in provincia di Varese: “Siccome l’errore è stato compiuto e c’è stato, non passerò per questa ragione da Busto Arsizio, perché d’ora in poi tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, quando si presenta una lista, deve tutta assumersi la responsabilità di tutti coloro che ci rappresentano sul territorio”.