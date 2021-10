Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Il ruolo di premier "non mi manca affatto. Sono onorato di averlo svolto, ho imparato tantissimo, ma ora trovo molto entusiasmante questa esperienza, vivere le persone in piazza come sto facendo". Così l'ex premier e capo politico del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Tagadà, su LA7.