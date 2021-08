M5S: Conte, 'partito unico con Pd? Fuga in avanti ma dialogo verso politiche'**

Roma, 19 ago. Adnkronos) – "Mi sembra una fuga in avanti". Giuseppe Conte ha risposto così ieri sera a margine della presentazione di un libro a chi gli chiedeva un commento su Vincenzo De Luca che ha parlato di partito unico Pd-M5S.

"In questo momento sia noi che il Pd stiamo elaborando le nostre rispettive proposte politiche. Dobbiamo continuare ad alimentare il dialogo, una corsia preferenziale di dialogo. Ci presentiamo già uniti alle amministrative ed anche se non è stato possibile farlo in tutte le realtà, non significa che ci fermeremo. Confidiamo di arrivare alle elezioni politiche con una proposta che si fonda su una dialogo che nasca da un confronto serio".

"Salerno – ha detto Conte che oggi sarà proprio della città campana – è uno di quei comuni in cui non andiamo uniti con il Pd ma credo che il Pd ci permetterà di poter svolgere attività in modo autonomo", scherza l'ex-premier.