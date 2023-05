M5S: Conte, 'Pd? Non registriamo cambiamenti su Ucraina e inceneritori'**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Su alcuni temi come il salario minimo, il Pd sta raggiungendo posizioni che noi già avevamo da tempo, anzi sono nostri cavalli di battaglia. Su altre posizioni non abbiamo registrato un effettivo cambiamento come sul conflitto russo-ucraino e anche per quanto...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Su alcuni temi come il salario minimo, il Pd sta raggiungendo posizioni che noi già avevamo da tempo, anzi sono nostri cavalli di battaglia. Su altre posizioni non abbiamo registrato un effettivo cambiamento come sul conflitto russo-ucraino e anche per quanto riguarda le tecnologie eco sostenibili, parlo di inceneritori che per noi sono banditi". Così Giuseppe Conte a In mezz'ora in Più su Rai3.