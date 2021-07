L’ex premier Giuseppe Conte ha presentato il nuovo statuto del M5S con una diretta su Facebook: il documento verrà votato tra 15 giorni.

M5S, Conte presenta il nuovo Statuto: la diretta su Facebook

Nella giornata di sabato 17 luglio, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avviato una diretta su Facebook per comunicare la diffusione del nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle e rendere ufficiale la ripartenza del movimento.

In occasione della diretta, quindi, il leader del M5S ha dichiarato: “È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati momenti difficili, abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, anche di stanchezza.

Ma abbiamo saputo superarli lasciandoceli alle spalle. Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il Movimento 5 stelle soffia ancora, il vento delle battaglie che verranno, ancora da vincere”.

M5S, Conte presenta il nuovo Statuto: “Tra 15 giorni ci sarà la votazione”

L’intervento di Giuseppe Conte prosegue focalizzandosi sul rapporto che da sempre caratterizza il M5S e i cittadini che hanno avuto fiducia nell’irriverente forza politica, spiegando: “Anche il Movimento è cambiato nel tempo, ma mantenendo il suo tratto distintivo cioè mettere al centro sempre e soltanto gli interessi di voi cittadini. Oggi questo progetto ha bisogno di nuova linfa, una forza trainante è quello che i cittadini si aspettano da noi.

E oggi non possiamo lasciare che gli impegni presi con i cittadini vengano abbandonati: è una questione di rispetto per i cittadini”.

Non appena conclusa la breve introduzione con la quale ha presentato la diretta, l’ex premier ha annunciato la notizia ormai tanto attesa, rivelando: “A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso – e ha aggiunto –. Nello statuto troverete le basi per rilanciare l’azione comune: la piena agibilità politica del presidente del Movimento, una chiara separazione tra ruolo di garanzia e indirizzo politico. Gli iscritti avranno un ruolo sempre più centrale. Il nuovo corso partirà da gruppi territoriali e forum tematici”.

M5S, Conte presenta il nuovo Statuto: il rapporto con gli scritti

Il discorso del leader del M5S, poi, si è rivolto direttamente ai sostenitori del movimento, ricordando le iniziative politiche svolte durante i suoi due mandati: “Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi non ce la fa. Una platea che purtroppo si sta allargando ogni giorno di più: giovani, precari, donne, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e partite iva, categorie che tanto hanno sofferto durante i lockdown e che hanno pagato un prezzo altissimo per questa crisi economica. Ci rivolgeremo anche a quel ceto medio che oggi fa fatica ad arrivare a fine mese, è anche a loro che abbiamo pensato quando con la legge di bilancio dello scorso anno abbiamo introdotto la riforma dell’assegno unico. Ma vogliamo sostenere anche il ceto produttivo, che ha bisogno di regole certe e di una burocrazia efficiente che favorisca le attività economiche e non le ostacoli. È per questo che ci batteremo per uno Statuto dell’impresa, che promuova le imprese socialmente responsabili”.

M5S, Conte presenta il nuovo Statuto: le iniziative politiche

L’ex premier Giuseppe Conte ha anche ribadito l’identità del Movimento 5 Stelle, precisando: “Siamo quelli della legge spazzacorrotti, del superbonus e del reddito di cittadinanza, che qualcuno vorrebbe smantellare per interessi di bottega. Piuttosto, rinnoviamolo nella parte delle politiche attive. Abbiamo realizzato gran parte delle riforme promesse e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. È una questione di rispetto della democrazia e degli elettori. Vogliamo processi veloci ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati, non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l’estinzione”.

Infine, il leader del Movimento 5 Stelle ha promesso: “Noi ci saremo sempre con la nostra forza e la nostra coerenza ma, per ottenere risultati, è necessario essere uniti e in tanti. Il Movimento dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10 milioni di elettori che ci hanno votato, per riconquistare anche la loro fiducia e di tanti altri che hanno perso la speranza di cambiare l’Italia. Voglio spendere tutto me stesso, tutta la mia passione. Io sono pronto e non intendo mollare di un centimetro“.

M5S, Conte presenta il nuovo Statuto: l’annuncio di Vito Crimi

Intanto, intervenendo sul sito del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi ha postato il seguente avviso: “In qualità di Presidente del Comitato di Garanzia revoco, su indicazione del Garante, l’indizione assembleare di cui alla mia precedente comunicazione del 2 luglio 2021 e convoco l’Assemblea degli iscritti dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 2 e 3 agosto in prima convocazione e dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 5 e 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021″.