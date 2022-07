Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Responsabilità non è tacere, ma piuttosto chiedere a gran voce misure concrete, tempestive, che incidano davvero sul Paese. Questa per noi è responsabilità" e "politica con la P maiuscola". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel corso dell'assembla congiunta in cui ha annunciato l'Aventino parlamentare sul dl aiuti e chiesto "un cambio di passo del governo".