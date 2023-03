M5S: Conte, ‘Schlein tenti di rinnovare Pd, contrasti correnti’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Auguriamo a Elly Schlein di portare avanti il progetto di rinnovamento del Pd con forza, so che avrà molto da fare perché conosciamo molto bene le correnti del Pd, il modo in cui è strutturato un partito di antica tradizione. Speriamo di poter av...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Auguriamo a Elly Schlein di portare avanti il progetto di rinnovamento del Pd con forza, so che avrà molto da fare perché conosciamo molto bene le correnti del Pd, il modo in cui è strutturato un partito di antica tradizione. Speriamo di poter avere un dialogo con i nuovi vertici per misurarci su obiettivi concreti". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale grillino.