M5S: Conte, 'welfare, politica estera, lavoro, a primavera rilanceremo la nostra azione'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "A primavera rilanceremo la nostra azione". Lo annuncia il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Montecitorio dopo aver partecipato alla conferenza stampa "Riscoprire la pace: l'umanità e il dialogo come risorsa", un percorso di riflessione annuale promosso dai Giovani delle Acli.

"Ci sono temi -premette l'ex premier- sui quali vengono meno le distinzioni tra maggioranza e opposizione e il Pnrr è naturalmente tra questi, perché riguarda il rilancio e la crescita del nostro Paese (per questo non capisco quando si dice di non voler spendere tutte le risorse a disposizione)".

"Detto questo, intendiamo mettere in campo iniziative per contrastare le politiche di questo Governo. Innanzi tutto vogliamo opporci allo smantellamento del più grande sistema di protezione sociale che avevamo messo in piedi, il reddito di cittadinanza. Ci batteremo per la pace, contro una politica estera del governo unidirezionale di stampo bellicista. E poi intendiamo avanzare proposte per le politiche del lavoro rispetto ad un'azione del Governo totalmente inerte. Naturalmente -conclude Conte- siamo pronti a coinvolgere tutte le forze politiche, sociali, civiche che vorranno condividere queste nostre battaglie".