M5S: Crippa, 'non condivido linea politica, da caduta governo effetti drammatici'**

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del Movimento 5 Stelle, che ha causato la crisi del governo Draghi e i suoi drammatici effetti economici su famiglie e imprese, nonché la conseguente, prevedibile rottura di quel progetto ambizioso del campo progressista che ci aveva visti protagonisti di una importante svolta politica dentro e fuori dal M5S l, ritengo non sia più opportuno proseguire nel ruolo di rappresentanza che svolgo, dopo essere stato eletto per tre volte, alla guida del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati".

Così in una lettera inviata al gruppo Camera del M5S, il capogruppo dimissionario Davide Crippa.