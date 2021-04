M5S: Di Battista, 'Conte? Gli faccio un in bocca al lupo'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Gli faccio un in bocca al lupo! Io con Conte ho un rapporto molto leale e schietto, è una persona che stimo e, che dire, io ho deciso di aderire al Movimento 5 Stelle in virtù di una differenza con le altre forze politiche, in virtù di una diversa visione, regole diverse, anche etiche e una lotta alla politica professionista.

Detto questo, parlate con una persona che non si è ricandidata". Lo dice Alessandro Di Battista ex M5S a Zona Bianca su Rete4.

Lei forse è l’unico che ha creduto nei due mandati… "Sì, forse, l’unico coglione!". Ma lo rifarebbe? "Sì, certo! Io le decisioni non le prendo per convenienza personale. Le prendo soltanto perché ci credo".

Secondo lei Grillo che ruolo avrà in questo Movimento rifondato da Conte? "Non lo so, non lo so, veramente.

Queste sono scelte loro. Faccio un in bocca al lupo a Conte e niente… ma il problema è politico, non soltanto organizzativo".