M5S: Di Battista, 'lasciato per dissapori, non credo nella politica di professione'

Roma, 29 set. – (Adnkronos) – "Ho lasciato il M5S per dissapori politici" e "ho deciso di non ricandidarmi perché per me si può fare politica anche fuori dal Parlamento". Così Alessandro Di Battista, oggi a Torre Annunziata nel teatrino San Francesco di Sales, per l'appuntamento organizzato dal Movimento delle Agende Rosse 'Ancore della legalità. Affermare la legalità. L'Italia tra mafie, giustizia e nuove generazioni'.

"Io non credo che sia sano che vi siano parlamentari che considerano la politica una professione, che restano troppo tempo all'interno delle istituzioni. La maggior parte dei parlamentari, una volta che percepisce quel ruolo come un posto di lavoro, legittimamente cerca di difenderlo in ogni modo, è umano" anche se "per mantenere quel posto di lavoro è necessario scendere a compromessi, non infastidire determinati portatori di voto. Bisogna combattere la politica professionista".