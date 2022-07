Roma, 28 lug. (Adnkronos) – "Il M5S era un Movimento che io avevo contribuito a costruire, a fondare, ma non lo è più, ormai è il partito di Conte in cui si litiga interamente e si decide in pochi". Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning news, su Canale 5.

"Io me ne sono andato dal M5S – aggiunge – che non è più il M5S, ci tengo a dirlo, perché stava mettendo in discussione le grandi alleanze storiche del nostro Paese".