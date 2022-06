M5S: Di Maio, 'dibattito su 2 mandati? A italiani non frega nulla'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Del dibattito su due mandati" che sta terremotando il M5S "agli italiani non interessa", anzi: "alle prese con le bollette" che schizzano "direi che non gliene frega proprio niente". Così il ministro Luigi Di Maio, parlando con i cronisti.

"Io ringrazio tutti quelli che, sul territorio, stanno aderendo al nostro progetto. Dobbiamo guardare avanti, non a dibattiti interni a forze politiche di cui ai cittadini non interessa". L'ultima battaglia in casa M5S "non mi riguarda, dico solo che Ipf continuerà a sostenere il governo, mentre le scaramucce di altre forze politiche indeboliscono il governo e la postura dell'Italia all’estero".