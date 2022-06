Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Non vi dico nulla, come si esce da questo Palazzo?". Risponde con un sorriso, ma dribblando le domande dei cronisti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Evita anche le domande su una possibile conferenza stampa, che, stando ai rumors, dovrebbe tenere già in serata.

Prima di andar via, il responsabile della Farnesina saluta con un "ci vediamo dopo…".