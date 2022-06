Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Mettiamoci in cammino, insieme per il futuro". Così Luigi Di Maio, in conferenza stampa.

"Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale – ha messo in chiaro – ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un'onda con al centro le esigenze territoriali.

Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovranisti ed estremismi".