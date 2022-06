Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Quando si ricevono gli endorsement dagli aggressori dell'ucraina non si risponde con il silenzio e l'indifferenza ma con l'indignazione, perché non possiamo stare dalla parte sbagliata della Storia. Dobbiamo stare con il mondo libero". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa.