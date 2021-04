M5S: Dieni a Bettini, 'ognuno pensi al suo partito, stop ingerenze'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Non credo che Bettini o altri possano dire cosa sia meglio per il M5S. Per il M5S parlano gli iscritti al M5S, punto. Grazie per i consigli disinteressati ma ognuno pensi al suo partito. Una cosa è a collaborazione altro le ingerenze".

Lo scrive su Twitter la deputata Cinquestelle, Federica Dieni.