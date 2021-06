M5S: D'Incà, 'Conte e Grillo complementari, serve gesto generosità'**

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Sono giorni complicati per il MoVimento 5 Stelle, non possiamo nasconderlo. Lo sanno i nostri attivisti e lo sanno tutti i cittadini che ci hanno visto lavorare per 3 anni al Governo del Paese. Ma dai momenti di difficoltà arrivano sempre grandi svolte e innovazioni.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono complementari. Sono due grandi personalità che fanno parte integralmente della storia del M5S. Una grande storia, lunga, ricca, complessa, di trasformazione interna e del Paese". Lo scrive in un post su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.

"Siamo cresciuti insieme, siamo cambiati, stiamo ragionando sul come farlo ancora per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano. Questo è il momento di essere compatti e di tenere dritta la barra – prosegue – L’organizzazione è un passaggio necessario, non l’unico.

Il fulcro sono le nostre battaglie, quello che vogliamo fare per costruire un Paese che metta al centro sostenibilità, equità sociale, ambiente. C’è la nostra storia che deve essere valorizzata. Serve una sintesi, serve un gesto di generosità, serve che chi ha costruito questa storia anche in fasi differenti, lavori insieme al progetto, dialogando senza esasperazioni. Il nostro orizzonte deve guardare alla realizzazione del PNRR, alla lotta alla pandemia, alle prossime amministrative dove in molti territori stiamo portando avanti un progetto nuovo con le forze del centro-sinistra.

Dedichiamo le prossime ore al dialogo e al confronto".