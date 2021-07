M5s: D'Incà, 'unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza'

Roma, 11 lug (Adnkronos) – "Oggi il MoVimento 5 Stelle ha ritrovato la sua unità e potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzare ancora molti progetti per il nostro Paese e per gli italiani".

Lo scrive su Facebook Federico D'Incà.

"Ho sempre creduto che questa fosse l'unica strada da percorrere e che tutti alla fine avremmo lavorato per l'unità. Siamo stati fondamentali nel proporre nuovi modi di fare politica sia in Italia che in Europa e adesso dobbiamo continuare con ancora più forza a portare avanti le istanze dei cittadini", prosegue il ministro del M5s.

"Voglio fare un ringraziamento particolare a Roberto Fico, Luigi Di Maio, Vito Crimi, Ettore Licheri, Stefano Patuanelli, Davide Crippa e Tiziana Beghin, il comitato dei 7 che hanno gestito e saputo risolvere in modo efficace la difficile situazione che si era venuta a creare all’interno del #MoVimento negli ultimi mesi.

La mediazione, il dialogo e il confronto sono la chiave per affrontare ogni scelta e per portare al rilancio del #M5S. Continuerò e continueremo tutti, assieme a Giuseppe Conte e Beppe Grillo, a lavorare con impegno perché ciò avvenga", conclude.