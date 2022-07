M5S: documento Conte a Draghi, 'sfiducia su superbonus generato anche da lei'**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Gli interventi governativi che si sono via via susseguiti e le Sue stesse dichiarazioni rilasciate in ambito europeo, hanno prodotto un clima di forte sfiducia nei cittadini e negli stessi operatori del settore, con il risultato che la circolazione dei crediti fiscali di fatto risulta bloccata, decine di migliaia di imprese sono sull’orlo del fallimento e molti cittadini si ritrovano con i lavori in casa sospesi.

Per noi è assolutamente imprescindibile che si introduca una soluzione davvero funzionale, in grado di sbloccare le cessioni e di consentire il completamento dei lavori". Così si legge in un passaggio chiave del documento consegnato dal leader del M5S Giuseppe Conte al premier Mario Draghi, nell'incontro chiarificatore durato circa un'ora.