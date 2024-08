M5S: E. Licheri, 'mai pensato di lasciare Movimento, nessuno si azzardi a fare mio nome'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato di lasciare il M5S, come fantasiosamente riportato da diversi articoli pubblicati oggi, nemmeno di farmi ‘trascinare’ fuori dal Gruppo da esponenti di altre forze politiche. Siamo solo davanti a beceri tentativi di infangare il process...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Non ho mai pensato di lasciare il M5S, come fantasiosamente riportato da diversi articoli pubblicati oggi, nemmeno di farmi ‘trascinare’ fuori dal Gruppo da esponenti di altre forze politiche. Siamo solo davanti a beceri tentativi di infangare il processo di rinnovamento che abbiamo messo in atto e che porterà a ottobre alla nostra assemblea costituente. Nessuno si azzardi a fare il mio nome”. Lo puntualizza il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri.